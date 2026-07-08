Çorlu Tren Faciası'nın üzerinden 8 yıl geçti... Mısra Öz: 'Hesap verecekleri günü bekliyorum'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasının üzerinden 8 yıl geçti. Faciada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, aradan geçen 8 yılı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Bugün 8 Temmuz. Evlatlarımızın, sevdiklerimizin, bir ihmal cinayetinde, 8 Temmuz 2018'de, bir tren seyahatinde, Çorlu'da yaşam haklarının ellerinden alındığı gün" diyen anne Mısra Öz, yıllarca verdikleri adalet mücadelesinde, yargının elinin asıl sorumlulara uzanamadığını söyledi.

"DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK"

Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın hiç sorgudan bile geçmezken, devletten aldığı kamu ihaleleriyle servetine servet kattı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise ilk seçimlerde milletvekili zırhıyla korumaya alındı. Türkiye'de adil olmayan bir hukuk işleyişi var. Bu cezasızlık, Çorlu'nun ardından yüzlerce insanımızın ihmaller nedeniyle ölümüne sebep oldu.

Ankara Tren Katliamı, Hendek Havai Fişek Fabrikası Katliamı, depremde kaybettiğimiz binlerce insanımız, Bolu Kartalkaya yangını… Her biri devletin liyakatsiz kadroları nedeniyle oluşan denetimsizlik ve tedbirsizlik yüzünden yaşandı. 8 yıl geçti, değişen hiçbir şey yok adalet tarafında.

"HESAP VERECEKLERİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Her şey daha da kötüye gidiyor, hatta. Çocuklar ya katil oluyorlar ya da ölüyor bu coğrafyada. Olan biteni söylediğimiz zaman da suçlu ilan ediliyoruz, taraflı yargı tarafından. Çok üzgünüm. Çocuklarımızı koruyamayan, bizi acılarımızla baş başa bırakan, adaletle geleceğimizi güven altına alamayan bir iktidarın elinde heba oldu hayatımız. İnsanlığımız. Tüm bu yaşananların öfkesi ilk günkü gibi taze içimde. Bizlere bunları yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum, affetmiyorum ve hesap verecekleri günü bekliyorum.

İçimdeki özlemi ve yokluğu anlatacak bir sözüm yok. 8 sene önce oğlum yanımdaydı, bugün öleceğini, bir katliama kurban gideceğini bilmiyordum. Devletin en güvenli ulaşım aracına emanet ettiğim çocuğumu öldürdüler. Bilseydim güvenmezdim. Emanet etmezdim. 8 yıllık bir özlem. Aslında sonsuz bir acının geride kalmış enkazlarıyız biz. Çorlu tren katliamında kaybettiğimiz 7'si çocuk 25 canın anısına saygı, sevgi ve özlemle…"

YEREL MAHKEMEDE DAVA 6 YIL SÜRDÜ

Çorlu Tren Faciası davasında, 6 yıl süren yargı sürecinin ardından 25 Nisan 2024'te karar açıklandı. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu'yu 17 yıl 6 ay, Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt'u 16 yıl 3 ay, TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'ı 15 yıl, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'ı 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklardan Tevfik Baran Önder 10 yıl, Deniz Parla, Kubilay Başkaya ve Levent Muammer Meriçli 9 yıl 2'şer ay, Nizamettin Aras ise 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Cezalar, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verildi. Mahkeme, sanıklar Celaleddin Çabuk, Levent Kaytan, Çetin Yıldırım ve Burhan Ortancıl'ın beraatine hükmetti.

DOSYA YARGITAY'DA

Yerel mahkemenin 25 Nisan 2024 tarihli kararından 72 gün sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, verilen cezaları oy birliğiyle onayladı. Dosyanın Yargıtay'da olduğu öğrenildi.

MISRA ÖZ, HAKARET SUÇUNDAN AÇILAN İKİ DAVADA DA BERAAT ETTİ

Öte yandan, uzun süredir adalet mücadelesi sürdüren anne Mısra Öz'e, "kamu görevlilerine hakaret" suçundan, Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi ve Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen cezalar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Bu kararların ardından yeniden görülen davalarda, Öz'ün açıklamalarının, "ağır eleştiri niteliğinde" olduğu kabul edilerek hakkında beraat kararı verildi.