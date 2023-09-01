Çorlu Tren Katliamı davası... Mısra Öz: Davada etkin bir yargılama yok!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı davasının 15’inci duruşması bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek. Önceki duruşmada, daha önce oluşturulan bilirkişi heyetinin ek raporu okunmuş, raporda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) üst düzey yetkililerinin olaydaki kusurlarına vurgu yapılmıştı.

‘DAVADA ETKİN BİR YARGILAMA YOK’



Kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, sürece ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Öz, “14’üncü duruşma adli tatilin başladığı gündü. Şimdi de adli tatilin bitiş gününde duruşma görülecek. Tatil aralığında dosyada yeni bir işlem yapılmadı. Davada sona yaklaşıldığını görüyoruz ancak etkin bir yargılanma yapılmadı. Sanıkların çoğunun ifadesi ve ek bilirkişi raporu genel müdürlüğe işaret ediyor. Ancak genel müdürlük üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılmıyor. Etkin bir yargılama için bu takipsizlik kararının kaldırılmasını istiyoruz” dedi.