Çorlu tren katliamı davasının 12’nci duruşması görüldü: 'Adaleti uyandıracağız'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:36

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:36

Duruşma öncesi aileler Bulvar Yolu Santral Işıklar bölgesinde bir araya geldi. Aileler, tren katliamında yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. "Adalet istiyoruz" yazılı pankart eşliğinde duruşmanın görüleceği yere yürüyen aileler "Hak, hukuk, adalet, kaza değil cinayet" sloganları attı.

"EVLATLARIMIZI TOPRAĞIN ALTINDAN SEVİYORUZ"

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, mahkeme salonu önünde yaptığı konuşmada, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu’nun tutuklanıp ardından tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Öz, “Biz evlatlarımızı 5 yıldır toprağın altından seviyoruz. Biz her duruşmada katillerin pankartlarını, isimlerini ellerimizde taşıyoruz. Gerçek sorumluların, sorumluluğunu bilmeyerek iş yapanların neticesinde evlatlarımızı kaybettik. Vazgeçmeyeceğiz davamızdan. Eğer bugün buradaysak yarın sizin evlatlarınız mezarda olmasın diye tüm çabamız. Katiller hesap vermedikçe biz sevdiklerimizi, sizler sevdiklerinizi kaybetmeye devam edeceksiniz. Gerçek sorumluları korumaktan vazgeçene kadar biz burada olacağız” dedi.

"ADALETİ UYANDIRACAĞIZ"

Katliamda kardeşlerini, yeğenini ve kızını kaybeden Zeliha Bilgin de “Adalet uyuyor. Adalet uymaya devam ediyor ama bizler burada olduğumuz sürece adaleti uyandıracağız. Bir gün bu haklı davamızda haklı çıkacağız” diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın 12’nci duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Dava TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan’ın ifadeleriyle başladı.

Kendisine bağlı 11 Servis Müdürlüğü bulunduğunu belirten Aslan, “Benim görevim bölgedeki servisler arası koordinasyonu sağlamaktır” dedi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Aslan, kendisinin idari işlere baktığını ve teknik kısımdan sorumlu olmadığını belirtti. Aslan’ın ardından TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli’nin ifadesine geçildi. Meriçli, sorgusunda denetleme yetkisinin olmadığını belirtti.

"BEN BİLEMEM"

Kurumun harcama yetkisi hakkında bilgi veren Meriçli, “İhale yapılacak işlerle ilgili bilgi alınır. Bakım ve onarım işleri için de ayrıca ödenek alınır. Bölge Müdürüne ihale yetkisi verilir ancak onayı Genel Müdür yapar” dedi.

Avukat Ersin Albuz’un sorduğu bir soru doğrultusunda Mümin Karasu’nun mühendis olmadığı bilgisini veren Meriçli, “Kendisi vekaleten alınmıştı. Ataması için mühendis olma zorunluluğuna itiraz etmek benim görevim değil” diye konuştu. Meriçli, “Kaza olmadan önce orada nasıl bir problem var ben bilemem” ifadelerini kullandı.

"HEDEF GÖSTERİLDİM"

Meriçli’nin ardından TCDD 1. Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu konuştu. Karasu, kazadan önce Demiryolu Bakım Müdürlüğü’ne en az iki kez uyarı yapıldığını belirterek, “Hedef gösterildim” dedi.

“Servis Müdürlüklerinin tek başına fiziken sahadaki işleri takip etmesi mümkün değildir” diyen Karasu, “Ben uyarı yazılarını yazarak görevimi yerine getirmişken, ‘bilinçli taksirle’ yargılanıyorum. Ancak Demiryolu Bakım Müdürü ve alt kademeler ‘basit taksirle’ yargılanıyor. Demiryolu Bakım Servis Müdürlükleri’nin bürokrasi yükü fazladır. Hiyerarşik olarak Daire Başkanlığı, altyapıdan sorumlu üstyapıdan sorumlu Şube Müdürlükleri, Bölge Müdürü, Bakım Servis Müdürü, Bakım Servis Müdür Yardımcıları bu hadiseye taraftır. Mevsim geçişlerinde tren demiryolunun kritik noktalarında gerekli kontroller yaparak önlemleri almak Bakım Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden Karasu, “Yaptığım uyarılara rağmen görevini yerine getirmesi gerekenler yargılanmıyor” dedi.