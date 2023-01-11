Çorlu tren katliamı davasının 12’nci duruşması bugün: ‘Sorumluları haykırıyoruz’

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamı davasının 12’nci duruşması bugün saat 09.00’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek. Önceki duruşmada, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Vekili Mümin Karasu tutuklanmış, tutukluluğunun 45. gününde tahliye edilmişti.

"YARGI GEREĞİNİ YAPMIYOR"

Dava öncesi Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan, kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, davanın tek tutuklusu, Mümin Karasu’nun serbest bırakıldığına dikkat çekerek “Yargı gereğini yapmıyor” dedi. Karasu’nun vereceği ifadenin davanın gidişatı açısından önemli olduğunu belirten Öz, “Karasu, diğer sanıkların verdiği ifadelere göre bütün cevapların saklı olduğunu gösteren kişiydi. Davaya SEGBİS üzerinden bağlanacaktı, ona dahi katılmayı tercih etmedi. Bu da davayı ne kadar ciddiye aldığını gösteren bir tutum” ifadelerini kullandı. Öz sözlerini şöyle sürdürdü: “Neresinden tutsanız adaletsizlik, neresinden tutsanız haksızlık. Biz gerçek sorumluları biliyoruz, kim olduklarını davaya giderken taşıdığımız pankartlarda gösteriyor, isimlerini haykırıyoruz” dedi.