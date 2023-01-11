Çorlu tren katliamı davası öncesi Can Atalay'dan çağrı
Çorlu tren katliamı davasının 12. duruşması bugün (11 Aralık Çarşamba) görülecek. Avukat Can Atalay, duruşma öncesi Twitter hesabından bir çağrı yaparak, "Kamuoyunu bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren katliamına ilişkin davanın 12’nci duruşması bugün görülecek.
Duruşma öncesi davanın avukatlarından Can Atalay Twitter hesabından çağrı yaptı.
ÇORLU TREN KATLİAMI DAVASINA ÇAĞRI:— can atalay (@CanAtalay1) January 10, 2023
1)Yeni yıl dileklerimizi bir temenniden çıkarıp, gerçekleştirmek uğruna tüm varlığımızla mücadele etmemiz gereken çok önemli bir yıla girdik. Gönül isterdi ki mücadelemize, olmam gereken yerde duruşma salonlarında ve sokakta devam edebileyim.
Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Atalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çorlu tren katliamı davasına çağrı:
Yeni yıl dileklerimizi bir temenniden çıkarıp, gerçekleştirmek uğruna tüm varlığımızla mücadele etmemiz gereken çok önemli bir yıla girdik. Gönül isterdi ki mücadelemize, olmam gereken yerde duruşma salonlarında ve sokakta devam edebileyim.
Ancak malum, bir süre daha buradayım. Ülkenin en temel problemlerinden biri olan sosyal cinayet düzeni ve bu düzenin koruyuculuğunu yapan cezasızlık pratiği, tüm hızıyla sürüyor. Bu düzenin en acı örneklerinden biri de, şüphesiz 25 yurttaşımızın katledildiği Çorlu Tren Katliamı Davası’nın bir sonraki duruşması, yarın Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Katliamın üzerinden 4,5 yıl geçmesine rağmen gerçek sorumluların yargılandığı bir yargılama faaliyeti henüz gerçekleşmiş değil.
Resmi makamlar, bu katliamda yoğun yağışı sebep göstererek sorumluluktan kurtulmaya çalışsalar da bilirkişi raporları menfezlere yönelik bakım, onarım ve tadilat yapmayan TCDD’nin bu tür tehlikeleri önlemeye ehil bir organizasyon yapısı olmadığını açıkça ortaya koymuştur.
Gerçek sorumluların sanık koltuğuna oturduğu bir yargılama faaliyeti henüz gerçekleşmediği gibi bu süreçte yakınlarını kaybeden aileler, ailelerin avukatları, gazeteciler ve milletvekilleri hedef gösterildi ve hatta yargılandı.
Tüm bu yaşananlar, karşımızda sistematik bir irade olduğunu, Devletin temel görevi olan kamu hizmetini piyasalaştırıp yurttaşın canı ile maliyet hesabı yapanın da, sosyal cinayet düzenini besleyip failleri saklayanın da aynı sistematik iradeden güç aldığını bizlere gösteriyor.
Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.
Silivri 9 No’lu A-47’den, bir kez daha: “Mücadeleye devam!” Sevgi, hasret ve dayanışmayla."
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