Çorlu tren kazasında yakınlarını yitirenlerin ‘Yargılansın’ dediği isme ihale: ‘İktidar koruması’

Dönemin TCDD Genel Müdürü olan İsa Apaydın’ın yöneticisi olduğu şirkete Hatay’ın altyapısı işi verildi. Aileler, “Cezalandırılsın diyorduk, ödüllendirildi. Bu iktidar korumasını gösteriyor” dedi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00
Çorlu tren kazasında yakınlarını yitirenlerin ‘Yargılansın’ dediği isme ihale: ‘İktidar koruması’
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Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamına ilişkin davanın 19’uncu duruşması geçen gün görüldü. Duruşma yalnızca 10 dakika sürdü ve dava 25 Nisan’a ertelendi.

Duruşmanın görüldüğü gün, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın’ın yönetici olarak görev yaptığı şirkete kamu ihalesi verildiği duyuruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, depremlerin en çok etkilediği Hatay Samandağ’da hasar alan yolların onarımı için 13 Aralık 2023’te ihaleye çıktı. Altı şirketin teklif verdiği ihaleyi 3 Ocak’ta 1 milyar 277 milyon TL’ye Apaydın’ın ticari temsilcisi olduğu ve sınırlı imza yetkisinin bulunduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi aldı. Apaydın’ın şirketi, AKP iktidarının “tanıdıklara” ihale verebilmek için sıkça kullandığı pazarlık usulüyle ihaleyi aldı.

34 KAMU İHALESİ

Apaydın, 19 Eylül 2019’da görevden alınmış, TCDD’den ayrıldıktan sonra da ticarete atılmıştı. Deha Altyapı Anonim Şirketi’nin 20 Kasım 2023’te TCDD Gaziantep’te deprem nedeniyle hasar almış kesimlerin onarımı ihalesini de aldığı öğrenildi. Bu ihalenin bedeli ise 298 milyon 382 bin TL. Deha Altyapı isimli şirket kurulduğu günden bu yana 34 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 4 milyar 681 milyon 982 bin TL.

‘TÜRKİYE’NİN DAVASI’

Faciada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, “İktidarın koruması altındalar. Yargılansın dediğimiz isimler ödüllendiriliyor. Gün gelecek bu kişiler yargılanacaklardır. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Bu dava artık Türkiye’nin davasıdır” ifadelerini kullandı


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