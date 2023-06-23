Kabus yeniden başladı: Marmaris ve Adana'da orman yangını

Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:58

Güncelleme: 23.06.2023 - 18:01

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

8 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE HAVADAN MÜDAHALE

Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yangın bölgesinde söndürme çalışmaları devam ederken ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin boynunda kemer olduğu tespit edildi. Bulunan cesetle ilgili Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatırken olayın intihar olup olmadığı ve orman yangını ile bağlantısının bulunma ihtimali, yapılacak araştırmaların ardından belli olacak.

ADANA'DA DA YANGIN

Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi mevkisinde de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.