Marmaris'teki orman yangınının bir cansız bedenin yakılması nedeniyle çıktığı belirlendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Yangının, cansız erkek bedeninin ateşe verilmesi sonucu çıktığı anlaşılırken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlçeye bağlı Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekipler müdahale ederken, havadan da 8 helikopter ve beş uçakla alevlere müdahale edildi. Sarp arazide çıktığı belirtilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
CANSIZ BEDEN BULUNDU
Yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.
Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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