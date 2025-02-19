Çorlu'da feci kaza: 4 günlük bebeğin üzerine kaynar su döküldü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sobadaki güğümün devrilmesi sonucu üzerine kaynar su dökülen 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablası yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm devrildi. İddiaya göre, soba üzerinde bulunan kaynar su dolu güğüm devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ile 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.
Kaza sonucunda 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının ise kol ve bacaklarında yanık oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: #tekirdağ #Çorlu #bebek #kaynar su
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