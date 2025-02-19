Çorlu'da feci kaza: 4 günlük bebeğin üzerine kaynar su döküldü

Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:53

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm devrildi. İddiaya göre, soba üzerinde bulunan kaynar su dolu güğüm devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ile 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.

Kaza sonucunda 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının ise kol ve bacaklarında yanık oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



