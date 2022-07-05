Çorlu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bozuk zemin nedeniyle yavaşlayan otomobile başka bir araç arkadan çarparak devrildi. Feci kazada 5 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu - Yenice yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, ailesi ve arkadaşlarıyla cemiyetten dönen Ahmet Galak idaresindeki otomobil, Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan Yenice istikametine seyrettiği sırada bozuk zemin nedeniyle yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Yusuf Tonbaş yönetimindeki araç, otomobile arkadan çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Yusuf Tonbaş, Murat Caba, Emeti Galak, Sevim Galak ve Gamze K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulanslarla Çorlu'daki özel ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"ÇUKUR VAR DİYE YAVAŞLADIM"
Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ahmet Galak, "Çerkezköy'de bir cemiyete katıldık. Dönüşte ufak bir çukurdan kaçayım derken biraz yavaşladık. Arkadan geldi bana vurdu" diye konuştu.
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