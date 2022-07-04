Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü korkunç kazada ayrıntılar ortaya çıktı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:40

Balıkesir'deki kaza, saat 03.30 sıralarında İstanbul- İzmir otoyolunun Savaştepe gişesi yakınlarında meydana geldi.

İstanbul'dan İzmir yönüne giden Bedri Kepiç (34) yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil, Savaştepe ilçesi Karaçam mevkisindeki dinlenme tesisine girmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Salih Arslan (25) yönetimindeki 35 POL 36 plakalı otomobil, Kepiç'in aracına çarptı. Kazada, sürücülerden Bedri Kepiç, yanındaki eşi Beyhan (28), çocukları Berat Ömer (2) ve Bedirhan Kepiç (1) ile yakınları Seyhan Akkuş (47) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Kazım Akkuş (32) ile diğer araç sürücüsü Salih Arslan ise yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesini kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından ölen 5 kişinin cansız bedenleri Savaştepe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İki vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu. Hastanede tedavi altında. Durumları iyi. Kazanın nedeni araştırılıyor. Kamera kayıtları ve oradaki görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkacak bir süreç. Üzücü bir kaza. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

CENAZELER GÖNDERİLDİ

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişinin Savaştepe Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü Bedri Kepiç'in (34) cenazesi memleketi Ordu'nun İkizce ilçesine, eşi Beyhan Kepiç (28), çocukları Berat Ömer Kepiç (2) ve Bedirhan Kepiç (1) ile kayınvalidesi Seyhan Akkuş'un (47) cenazeleri ise memleketleri olan Sakarya'ya gönderildi.

HASTANE YOLUNDA KAZA YAPMIŞLAR

Aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın hastane yolunda meydana geldiği ortaya çıktı. Kazada yaşamını yitiren Beyhan Kepiç'in babası Bayram Akkuş (50), "Oğlum Kazım Akkuş boğazından rahatsızdı. Damadım Bedri Kepiç, kızım, torunlarım ve eşimle kendisini İzmir'e hastaneye götürüyordu. Bir otomobilin arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiş. Kazadan yaralı kurtulan oğlum Kazım'ın araması sonucu bizim de haberimiz oldu. Güç de olsa bir araç bulup, yanlarına gittim. Kazada eşimi, kızımı, 2 torun ve damadımı kaybettim. Acımız büyük" dedi