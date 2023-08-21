Çorlu'da 'gaz sızıntısı' paniğe neden oldu

Tekirdağ Çorlu’da bir apartman dairesinde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle patlama ihtimaline karşı apartman sakinleri tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:46
Çorlu'da 'gaz sızıntısı' paniğe neden oldu
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Muhittin Mahallesi Durul Sokak’ta apartmana yayılan gaz kokusunun fark edilmesi üzerine yurttaşlar yetkilileri aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA BOŞALTILDI

Doğalgaz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi çevre güvenliği alan polis ekipleri, yurttaşların binayı boşaltmasını sağladı.

İkamette kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine yurttaşlar rahat bir nefes aldı.

Gaz sızıntısının onarılmasının ardından çalışmalar sorunsuz tamamlandı.


tekirdağ Çorlu

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