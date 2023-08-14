Çorlu'da tekele silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar

Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:27

Güncelleme: 14.08.2023 - 18:27

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından, bir silahlı saldırı olayı daha gerçekleşti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir tekel bayisinde, sabaha karşı silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, markete gelen 3 kişi, poşet dolusu alışveriş yaptı. Ancak müşteriler ödeme yapmak istemedi. Bu duruma tepki gösteren iş yeri sahibi O.G., kurşunların hedefi oldu.

Olay esnasında büfe sahibinin yanında bulunan 1 kişi de tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganlar, ambulansı arayan komşu esnaf A.D.’nin kafasında ise içki şişesi kırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DÜN DE MALTEPE'DE SALDIRI OLMUŞTU

Dün Maltepe’de bir tekel bayi önüne gelen şüpheli, dükkana 6 el ateş açmış, olayda 3 kişi yaralanmıştı.



