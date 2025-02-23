Çorlu’da paniğe neden olan kokunun kaynağı belli oldu

Yayınlanma: 23.02.2025 - 13:48

Güncelleme: 23.02.2025 - 13:48

Çorlu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan ağır koku, paniğe neden oldu. Evlerini ve doğal gaz sayaçlarını kontrol eden bölge halkı, yoğun şekilde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler gece boyunca bölgede detaylı incelemelerde bulunarak çeşitli noktalarda ölçümler yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda ağır kokunun, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasından kaynaklandığı belirlendi. Çevre ekipleri, fabrikadan numuneler alarak detaylı inceleme için laboratuvara gönderdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çorlu Kaymakamı Murat Eren, “Ekiplerimiz gece boyunca yoğun bir şekilde çalıştı ve kokunun kaynağını tespit etti. Ergene ilçesinde bulunan bir firmadan yayıldığı belirlendi. Firma hakkında gerekli incelemeler devam ediyor” dedi.