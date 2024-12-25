Doğal gaz patlamasında hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı
Ümraniye’de doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı, binanın iki dairesi kullanılamaz hale geldi. Patlama şiddetiyle mutfaktaki bıçaklar karşı binanın dış cephesine saplandı.
Ümraniye’nin İstiklal Mahallesi’nde dün gece saat 01.30 sıralarında 4 katlı bir binanın ikinci katında doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı, binada ve çevrede büyük çapta hasar oluştu.
Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedbir amacıyla bina tahliye edilirken, patlamanın iki dairenin mutfak bölümlerinde büyük yıkıma neden olduğu belirlendi.
Patlama şiddetiyle karşı binanın camları ve dış cephesinde de hasar meydana geldi. İlginç bir şekilde patlamanın etkisiyle mutfaktaki bıçakların karşı binanın dış cephesine saplandığı görüldü. Günün aydınlanmasıyla birlikte iki dairedeki ağır hasar gözler önüne serildi.
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