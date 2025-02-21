Çorlu'da sır olay: 53 yaşındaki yurttaş evinde ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu’da 53 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu. Şahsın cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

Çorlu'da sır olay: 53 yaşındaki yurttaş evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:45

Akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim 3. Aralık Sokak’taki ikametinde yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulunan Sevgin Yılmaz (53) için ambulans çağırıldı.

ÖLÜ BULUNDU

İkamet adresine gelen sağlık ekipleri, Sevgin Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz’ın cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Çorlu

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