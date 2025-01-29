Çorlu'da sır olay: Oturduğu koltukta ölü bulundu

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:28

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:28

Şeyh Sinan Mahallesi Kartal Sokak üzerinde gündüz saatlerinde, 52 yaşındaki Günel Öztürk, annesiyle birlikte yaşadığı evinin odasındaki koltukta oturur biçimde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine ikamete gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Günel Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

"ŞÜPHELİ" DENİLDİ

Şüpheli değerlendirilen ölümle ilgili polis ve savcı tarafından olay mahallinde inceleme yapıldı.

1 ÇOCUK BABASIYDI

Daha önce eşinden boşanan Günel Öztürk’ün 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.