Çorlu'da sır olay: Oturduğu koltukta ölü bulundu
Tekirdağ Çorlu’da bir adam, evinde oturduğu koltukta ölü bulundu.
Şeyh Sinan Mahallesi Kartal Sokak üzerinde gündüz saatlerinde, 52 yaşındaki Günel Öztürk, annesiyle birlikte yaşadığı evinin odasındaki koltukta oturur biçimde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine ikamete gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Günel Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
"ŞÜPHELİ" DENİLDİ
Şüpheli değerlendirilen ölümle ilgili polis ve savcı tarafından olay mahallinde inceleme yapıldı.
1 ÇOCUK BABASIYDI
Daha önce eşinden boşanan Günel Öztürk’ün 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Etiketler: #ölü bulundu #tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
-
- Şule Aydın’dan canlı yayında sert tepki!
- Gazetecilere 'bilirkişi' gözaltısı!
- RTÜK inceleme başlattı
- İşte ifadesinin tam metni!
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a tepki
- Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu!
- 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
- İktidar yeni ‘oyun’ peşinde
- Ahmet Türk'ün torunu öldürüldü