Çorlu'da uyuşturucu imal edilen villaya baskın: 1 tutuklama
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin villaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yakalanan M.S.Ç., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin yaptığı çalışmada ilçedeki bir villada uyuşturucu imal edilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Villa ve bir depoya operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada 4 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, ruhsatsız 1 tüfek, 7 tüfek kartuşu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda, fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi, vantilatör ile materyaller ele geçirildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan M.S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu #tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Kemal Okuyan'dan 'adaylık' çıkışı
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!