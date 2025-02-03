Kırıkkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 6 şahıs gözaltına alındı
Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, O.U. (34) ve F.T. (15) isimli şahısların üzerinde 3 parça halinde yaklaşık 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 695 TL nakit para ele geçirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 35 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 3 gram sentetik kannabinoid bulundu.
Olayla ilgili olarak O.U. (34), F.T. (15), M.T. (41), F.C. (29), C.Ş. (30) ve M.T. (19) olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #uyuşturucu
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