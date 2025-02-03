Kırıkkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 6 şahıs gözaltına alındı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 6 şahıs gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:32

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, O.U. (34) ve F.T. (15) isimli şahısların üzerinde 3 parça halinde yaklaşık 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 695 TL nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 35 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 3 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Olayla ilgili olarak O.U. (34), F.T. (15), M.T. (41), F.C. (29), C.Ş. (30) ve M.T. (19) olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #uyuşturucu

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