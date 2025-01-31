Giresun'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 4 tutuklama

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Giresun'da ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 4 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:11

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve organize suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda F.T, M.A.D, R.D. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüphelilerin üzerinden 14,41 gram esrar, 6,55 gram sentetik uyarıcı, 14 uyuşturucu hap ile 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #giresun

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