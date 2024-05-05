Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı

Eğitimde tarikat ve cemaat yapılanmaları artarken Anadolu’daki birçok üniversitenin yönetiminde de tarikatçı isimler bulunuyor. Bu açıdan Artvin Çoruh Üniversitesi de dikkat çekiyor. Bu kapsamda Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın üniversitedeki kadrolaşmasında yeni bir detay çıktı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00
Çoruh Üniversitesi’nin genel sekreteri, Ensar’ın şube başkanı, daire başkanı müftülük personeli: Yönetimde tarikat sarmalı
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Adrese teslim bir ilanla 2023’te kadroya atanan Artvin Çoruh Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Ardıç’ın Ensar Vakfı Artvin Şubesi’nin başkanı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra FETÖ’ye yardım ve yataklık yapma suçundan yargılanan üniversitenin bir önceki rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki döneminde de Ardıç’ın senato üyeliği ve Borçka Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yaptığı biliniyor.

FETÖ’DEN AÇIĞA ALINDI

Ardıç’ın yanı sıra üniversite kaynakları, üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ersin Genç’in de müftülük personeli olduğunu iddia etti. Öte yandan kaynaklar, üniversitenin rektör yardımcılarından Prof. Dr. Atakan Öztürk’ün de FETÖ’den dolayı açığa alınan bir akademisyen olduğunu ileri sürdü. Mevcut rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin için de kaynaklar; personellere talimat vererek öğretim üyeleri hakkında fişleme dosyası hazırlattığını, tarih bölümünde kendisine ders yazdırdığını ancak derslere girmeden ücret aldığını da belirtti.


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