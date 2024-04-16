Tarikata inceleme başlatılacak: Kızıl Goncalar'a savcı geliyor

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:49

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:51

Now'da yayınlanan Gold Film imzalı 'Kızıl Goncalar'ın 14'üncü bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni bölümüne tarikatla ilgili inceleme başlatacak bir savcı karakteri dahil olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için arayış devam ediyor. Dizinin önümüzdeki dört bölümünde olayların başka bir boyut kazanacağı belirtildi.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Sitare Akbaş, Selen Öztürk, Hazal Türesan, Duygu Sarışın, Melisa Doğu ve Şerif Erol’u buluşturan dizi, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın ise yönettiği dizi 19. bölümünün ekrana geleceği 20 Mayıs Pazartesi günü sezon finali yapacak.