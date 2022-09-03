Fazıl Say'dan, konseri iptal edilen Aleyna Tilki'ye destek: 'Kabak tadı verdi yasaklar'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 13:38

Şarkıcı Aleyna Tilki, Osmanık'ta düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkmayı planlıyordu. Ancak Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Tilki'nin konseri'ni hedef göstererek konserin iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

'ÜLKEMİZDE KONSER YAPMAK O KADAR ZOR Kİ...'

Tilki, hedef gösterildikten sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı, "Çok üzgünüm.. Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum" diyerek şu şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak… Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bi dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da okadar zor ki… Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var."

FAZIL SAY'DAN DESTEK

Piyanist Fazıl Say da, Aleyna Tilki'ye destek verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Say, "Aleyna Tilki de iptal edilmiş. Kabak tadı verdi bu yasaklar. Ne istiyorlar sahnedekilerden? Değişim şart. Dostlar. ŞART!!" ifadelerini kullandı.