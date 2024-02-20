Çorum'da 16 yaşındaki çocuğa sokak ortasında bıçaklı saldırı!

16 yaşındaki çocuk sokakta tanımadığı kişiler tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Saldırganın arandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:03
Çorum'da 16 yaşındaki çocuğa sokak ortasında bıçaklı saldırı!
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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde M.T.B. (16), tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı halde çevredeki manav dükkanına gelen çocuğa yurttaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Yurttaşlar tarafından yarasına tampon yapılan ve daha sonra sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı çocuğa yurttaşların yardım etmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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