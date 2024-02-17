Başkentte döner bıçaklı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı!
Polatlı ilçesinde döner bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yüzünden yaralandı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bozkurt Caddesi üzerinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Bilal B.’yi yanında taşıdığı döner bıçağı ile yaraladı.
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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Yüzünden yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırgan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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