Çorum'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Çorum merkeze bağlı Kalehisar Köyü'nde akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, Çorum merkeze bağlı Kalehisar Köyün'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre amcası Ebubekir A. ile tartışan Doğukan A.(16), dayısı Mehmet Ali Ö.(30) ile birlikte amcasının evine gitti.
Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş etti. Açılan ateş sonucu dayı Mehmet Ali Ö., yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, amca Ebubekir A. ayaklarından, yeğen Doğukan A. ise kolundan yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
İhbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Mehmet Ali Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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