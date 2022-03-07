Canlı yayında şok kavga! Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç birbirine girdi
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan kırmızı kart pozisyonu gündem oldu. Karşılaşmanın ardından spor yorumcuları İrfan Can Kahveci'nin pozisyonunu değerlendirirken fikir ayrılıkları da yaşandı. Erman Toroğlu'nu kımızı kartı yorumladığı sırada stüdyoda gergin anlar yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı damga vurdu.
Mücadele sonrası çok tartışılan pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.
A Spor yorumcuları pozisyonları değerlendirirken gergin anlar yaşandı.
ERMAN TOROĞLU İLE ATIŞTILAR
Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç, İrfan Can'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili fikir ayrılığı yaşadı. Gürcan Bilgiç'e çok sinirlenen Toroğlu, "Kıracağım şimdi televizyonu..." dedi.
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