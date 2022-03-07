Canlı yayında şok kavga! Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç birbirine girdi

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:40

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı damga vurdu.

Mücadele sonrası çok tartışılan pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu.

A Spor yorumcuları pozisyonları değerlendirirken gergin anlar yaşandı.

ERMAN TOROĞLU İLE ATIŞTILAR

Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç, İrfan Can'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili fikir ayrılığı yaşadı. Gürcan Bilgiç'e çok sinirlenen Toroğlu, "Kıracağım şimdi televizyonu..." dedi.