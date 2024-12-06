Çorum'da alacak verecek tartışması kanlı bitti

Yayınlanma: 06.12.2024 - 08:23

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:31

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta çıkan alacak tartışması kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan Doğan (57) ile iş yerine gelen F.Y. (22) adlı şahıs arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.Y., yanında bulunan bıçakla Doğan'ı yaraladı. Ağır yaralanan Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

İş yerinden ayrılan F.Y. bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Ayhan Doğan’ı öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cinayet zanlısı ise, olay sonrası gittiği köyde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerince iş yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayhan Doğan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.