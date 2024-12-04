Kayseri'de alacak tartışması kanlı bitmişti: Cezası belli oldu!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:48

Güncelleme: 04.12.2024 - 17:48

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi'ndeki bir inşaatta 10 Haziran'da sabah saatlerinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; inşaat işçisi İbrahim Türkan (56) ve Hasan Kısa (59) arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Türkan, yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kısa, kurtarılamadı. Kavgada yaralanan şüpheli Türkan ise, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI

Türkan hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İbrahim Türkan hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Türkan, inşaatta çalıştığı parayı alamadığı için Kısa ile aralarında husumet bulunduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Türkan'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırdı, ardından ilk haksız eylemin kim tarafından başlatıldığının belirlenememesi nedeniyle cezasını 15 yıla düşürdü.