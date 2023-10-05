Çorum'da anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada amcasını öldürdü

Çorum'un Alaca ilçesinde Şevket A., amcası Abdurrahman A.'yı çıkan anlaşmazlık nedeniyle vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 21:39
Çorum'da anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada amcasını öldürdü
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyünde iddiaya göre, Abdurrahman A. (82) ve yeğeni Şevket A. (72) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket A. amcası Abdurrahman A.'yı silahla vurdu. 

YAŞAMINI YİTİRDİ

Abdurrahman A., olay yerinde hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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