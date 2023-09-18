Bir bebek ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı... 1 çocuk gözaltına alındı!

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden 7 aylık bebeğin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:00
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Kilis'te Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 7 aylık Bayram Mert Filik'in yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Kilis Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor.

Aynı olayda yaralanan Zeliha Filik, H.G. ve İ.F.G'nin tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili dün gözaltına alınan A.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüpheli R.A.'yı (16) gözaltına aldı. 

NE OLMUŞTU?

Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde önceki gün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş etmesi sonucu Zeliha Filik (31) ve kucağında bulunan bebeği Bayram Mert Filik ile H.G. (11) ve İ.F.G. (5) yaralanmıştı. 7 aylık bebek, sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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