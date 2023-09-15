Vicdanları sızlatan olay: İzmir'de 1 günlük bebek mezarlığa terk edildi

İzmir'de mezarlıktan bir bebeğin ağlama sesinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye giden polis ekipleri, 1 günlük olduğu öğrenilen erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis bebeği bırakan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 07:19
Vicdanları sızlatan olay: İzmir'de 1 günlük bebek mezarlığa terk edildi
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndan dün gece saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesleri geldi. Çevrede oturan yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede, ilk belirlemelere göre 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek bulundu.

Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, erkek olduğu belirtilen bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, 1 günlük bebeği bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 


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