Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Çorum'da bir evde silahlı saldırı sonucu hasar oluştu.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:19
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Gülabibey Mahallesi Beytepe 11. Sokak'ta U.K'ye ait apartman dairesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ikametin camlarında hasar meydana geldi.

Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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