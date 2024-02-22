Takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi: 'Bu bir cinayet girişimiydi'
Brezilya'da Sport Recife taraftarları 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan kupa mücadelesinin ardından Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda konuk ekibin 6 futbolcusu yaralandı.
Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından skandal bir olay yaşandı.
Güney Amerika ülkesi iki takım olan Sport Recife ile Fortaleza kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ardından Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı bildirildi.
6 FUTBOLCU YARALANDI
Bombalanan otobüste 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor.
MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALINDI
Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Maçlara suçlular bulunana dek çıkmayacaklarını bildiren Paz, oyuncularının hastanedeki görüntülerine de yer verdi.
"ESCOBAR'IN 13 DİKİŞİ VAR"
Kulüp başkanı olayın ardından yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi" ifadelerini kullandı.
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