Takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi: 'Bu bir cinayet girişimiydi'

Brezilya'da Sport Recife taraftarları 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan kupa mücadelesinin ardından Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda konuk ekibin 6 futbolcusu yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 18:17
Takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi: 'Bu bir cinayet girişimiydi'
Abone Ol google-news

Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından skandal bir olay yaşandı.

Güney Amerika ülkesi iki takım olan Sport Recife ile Fortaleza kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ardından Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı bildirildi.

6 FUTBOLCU YARALANDI

Bombalanan otobüste 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALINDI

Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Maçlara suçlular bulunana dek çıkmayacaklarını bildiren Paz, oyuncularının hastanedeki görüntülerine de yer verdi.

"ESCOBAR'IN 13 DİKİŞİ VAR"

Kulüp başkanı olayın ardından yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi" ifadelerini kullandı.


Brezilya haberleri Sport Recife haberleri Fortaleza haberleri

İlgili Haberler

İngiltere'de ortalık fena karıştı! Maç ertelendi...

İngiltere'de ortalık fena karıştı! Maç ertelendi...
İspanya şokta: Taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!

İspanya şokta: Taraftar hayatını kaybetti, maç ertelendi!
Hollanda Ligi'nde oyuncular zemini beğenmedi, maç ertelendi!

Hollanda Ligi'nde oyuncular zemini beğenmedi, maç ertelendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü: Başvuru kabul edildi

DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü: Başvuru kabul edildi
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi
İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek
İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’

İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’
Erdoğan'dan, Bayburt'a atanan savcıya: 'Bayburt'un döneri tartışılmazdır'

Erdoğan'dan, Bayburt'a atanan savcıya: 'Bayburt'un döneri tartışılmazdır'
23 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları… Hangi burcu ne bekliyor?

23 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları… Hangi burcu ne bekliyor?
Narlıdere Metrosu Haluk Levent ile açılacak

Narlıdere Metrosu Haluk Levent ile açılacak
Faizsiz ev kredisinden kimler faydalanabilir? Bakanlık açıkladı!

Faizsiz ev kredisinden kimler faydalanabilir? Bakanlık açıkladı!