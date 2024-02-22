Sultanbeyli’de denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine saldırı

Sultanbeyli’de bir fırında denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine 2 kişi saldırdı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 23:48
Sultanbeyli’de denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine saldırı
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Sultanbeyli’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldığı sırada görevli kadın, bir fırında 2 kişinin saldırısına uğradı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.


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