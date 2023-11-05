Kadın-erkek eşitsizliği maaşlara da yansıdı! Aynı iş farklı kazanç

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:37

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:37

Hemen her sektörde kadın emekçilerin, erkeklere göre dünya genelinde daha az ücret aldığı çeşitli raporlara yansırken Türkiye’de de durum farklı olmadı.

Kadınlar ve erkekler arasındaki iş gücü ve gelir uçurumu yüksek seviyelerde bulunuyor.

HER 1 DOLARA KARŞILIK 51 SENT KAZANILIYOR

Un woman’ın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (SKA) İlerleme: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2023 Durum Raporu’na göre dünya genelinde erkeklerin kazandığı her 1 dolara karşılık olarak kadınlar 51 sent kazanıyor.

İş yaşamının en verimli dönemindeki erkeklerin yüzde 90’ı iş gücüne katılırken bu oran kadınlarda yalnızca 61,4’le sınırlı kaldı.

TÜİK’in Hanehalkı İş gücü Araştırması’nın sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilen kadınların oranı yüzde 28’ken erkeklerde ise yüzde 62,8 oldu.

SGK VERİLERİ DE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre; SGK’nin son yayımladığı ağustos ayı verilerinde de Türkiye’deki kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı yer alıyor.

SGK verilerinde 96 farklı iş alanında günlük verilen ortalama ücretler kadınlar için 700,82 TL olurken erkekler için bu rakam 783,02 TL.

Birçok iş alanında cinsiyet farklarının göze çarptığı verilerde günlük ücretler arasında 400 liradan fazla fark bulunanlar da var.

Örneğin insan sağlığı hizmetlerinde erkekler günlük ortalama 1.345 TL kazanırken kadınların aldığı ortalama ücret ise 918 lira. Aradaki 427 liralık fark oldukça fazla oldu.

AYNI İŞ FARKLI KAZANÇ

Hava yolu taşımacılığında da kadın ve erkek çalışanların yaptığı iş arasında bir fark bulunmuyor.

Ancak erkekler kadınlardan günlük ortalama 241 TL daha fazla kazanıyor. Suyolu taşımacılığında da durum farklı değil. Suyolu taşımacılığı grubunda da ücret farkı tam 323 lira.

Eğitimde çalışanların arasındaki ücret farkı da oldukça dikkat çekici. Erkeklerin günlük ortalama 833 lira kazandığı bu alanda kadınların aldığı ücret sadece 648 TL. Buradaki fark da 185 lira.

Bilgisayar programlamada da fark yadsınamayacak kadar çok. Günlük ortalama ücretlerde 325 liralık fark olan bu meslek grubunda, erkekler 1.619 TL kazanırken kadınların ücreti ise 1.294 lirayla sınırlı kalıyor.