Çorum’da çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:25

Güncelleme: 19.05.2023 - 09:26

Çorum’da Yasin Merdoğlu (36) adlı işçi, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kaplama yapmak için çıktığı işyerinin yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısından düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdoğlu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin Merdoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ŞİDDETLİ RÜZGÂR" İDDİASI

İşçinin çatıda çalıştığı sırada şiddetli rüzgâr nedeniyle havalanan kaplama panelinin çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü iddia edildi.