Düzce'de iş cinayeti: Perde dikim makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:12

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:12

Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor (20) perde dikim makinesine sıkıştı.

Fabrikaya çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.