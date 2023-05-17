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Rize'de iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı

Rize'nin Çayeli ilçesinde, iş makinesinin altında kalan 23 yaşındaki Yakup Küçüksarı isimli işçi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 19:33
Rize'de iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı
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Yaka Mahallesi'ndeki inşaat firmasında çalışan Yakup Küçüksarı'nın (23) kullandığı forklift devrildi. İş makinesinin altında kalan Küçüksarı ambulansla sevk edildiği Çayeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Küçüksarı'nın cenazesi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Rize iş cinayeti

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