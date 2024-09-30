Çorum'da dehşet: 18 yaşındaki genç, tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklandı

Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.

Çorum'da dehşet: 18 yaşındaki genç, tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:02

Cemil Can A. (18) ile kız arkadaşı B.Y. (16) arasında, Kadeş Barış Meydanı'nda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can A'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Etiketler: #çorum #bıçak

İlgili Haberler

Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet aranıyor

Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet aranıyor
Çorum’da 5 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Çorum’da 5 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
Çorum’daki yerel mahkemeden İmamoğlu davasının seyrini değiştirecek adım geldi

Çorum’daki yerel mahkemeden İmamoğlu davasının seyrini değiştirecek adım geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler