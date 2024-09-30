Çorum'da dehşet: 18 yaşındaki genç, tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklandı
Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.
Cemil Can A. (18) ile kız arkadaşı B.Y. (16) arasında, Kadeş Barış Meydanı'nda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can A'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'