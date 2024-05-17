Çorum’da dehşet: 2 kişi öldürüp intihar etti

Çorum’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını öldürdü, daha sonra intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:00
Çorum’da dehşet: 2 kişi öldürüp intihar etti
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Olay,  merkeze bağlı Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Orhan isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül ve baldızı Meryem Karakoçak’ı silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından aynı silahla intihar eden şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.


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