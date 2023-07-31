Bireysel silahlanmada korkutan artış: 'İnfaz yasası şiddet olaylarını destekliyor'
Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz'da giden grubun 2 kişiyi öldürmesi üzerine bireysel silahlanma tartışmaları başladı. Cumhuriyet TV’ye konuşan Avukat Çağla Gül Bulut yaşanan şiddet ve cinayet olaylarının artma sebeplerini anlattı. Bulut, ruhsatsız silah kullanımının artışına dikkat çekerek kullanım dahilinde “hapis cezası yok” dedi.
Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz'da giden grup, bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır yaşamını yitirmişti.
Olay sonrası kamuoyunda bireysel silahlanma tartışmaları başladı. Umut Vakfı’nın araştırmasına göre; Türkiye'de tahmini 4 milyon ruhsatlı silah, 36 milyon ruhsatsız silah bulunuyor.
Cumhuriyet TV’ye konuşan Avukat Çağla Gül Bulut da cezasızlık politikasına dikkat çekerek ‘Ruhsatsız silah kullanımının cezası yok’ açıklaması yaptı. Bulut, çıkarılan infaz yasasının da şiddet olaylarını desteklediğini söyledi.
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