Çorum'da dehşet: Kafasından bıçaklanan genç ağır yaralandı
Çorum’da tartışma sırasında kafasından bıçaklanan bir genç ağır yaralandı. Yaralanan genç tedavi altına alınırken; polis kaçan saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Ulukavak Mahallesi'nde, E.S.., E.B.’yi telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. İkbalkent Sitesi’nde konuşmaya başlayan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E. S.’nin yanında olan B.Ç, M. E., ile S.E., E. B.’ye vurmaya başladılar. B.Ç. yanında bulundurduğu silahla E.B,ye ateş etti. E.B., açılan ateşten yara almadan kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bu kez de E.S. cebinden çıkardığı bıçağı E.B.’nin kafasına sapladı. Ağır yaralanan E.B. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahıslar yakalamak için çalışma başlattı.
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