Çorum'da dehşet: Kafasından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Çorum’da tartışma sırasında kafasından bıçaklanan bir genç ağır yaralandı. Yaralanan genç tedavi altına alınırken; polis kaçan saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 11:40
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Ulukavak Mahallesi'nde, E.S.., E.B.’yi telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. İkbalkent Sitesi’nde konuşmaya başlayan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E. S.’nin yanında olan B.Ç, M. E., ile S.E., E. B.’ye vurmaya başladılar. B.Ç. yanında bulundurduğu silahla E.B,ye ateş etti. E.B., açılan ateşten yara almadan kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kez de E.S. cebinden çıkardığı bıçağı E.B.’nin kafasına sapladı. Ağır yaralanan E.B. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahıslar yakalamak için çalışma başlattı.


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