Çorum'da dehşet: Küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iş yerinin önünde telefonla küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklanarak yaralandı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 13:42
Çorum'da dehşet: Küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı
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Alparslan Türkeş Caddesi’nde iddiaya göre caddede esnaflık yapan S.A., iş yerinin önünde telefonla bağırarak küfürlü konuşan E.G.’yi uyardı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Elindeki valizi, gelen otomobile koyan E.G., daha sonra kendisini uyaran S.A.’yı bıçakla sırtından yaraladı. İşyerinden aldığı sopayla E.G.yi caddede kovalayan S.A.’ya, yoldan aldığı taşla cevap verdi.

Çevredeki esnafın araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, sırtından yaralanan S.A. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis olaydan sonra kaçan E.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


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