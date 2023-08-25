Sanal oyun Pubg’de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı
Bursa’da sanal oyunda tartışan iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada Abdullah H. (23), Ahmet M.’ye (19) bıçakla saldırarak ağır yaraladı.
Bursa'da dün akşam saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde Ahmet M. (19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M.(19), aynı oyunu oynayan Abdullah H. (24) ile oyundaki mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp cadde üzerinde buluştular. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H. (24) elindeki bıçakla Ahmet M. (19)’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
1 MİLİMETRE İLE HAYATTA KALDI
Göğsünden ve boynundan yaralanan şahsın, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın şüphelisi Abdullah H., polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.
SANAL OYUNDA KÜFÜRLEŞMİŞLER
Gözaltına alınan Abdullah H.’nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda (Pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.
Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
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