Nevşehir'de dehşet: Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçakla öldürüldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Zafer Tezcan, birlikte yaşadığı Cansu Timur (29) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde, dün saat 23.00 sıralarında; Cansu Timur ile birlikte yaşadığı Zafer Tezcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN YARALADI
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Cansu Timur, mutfaktan aldığı bıçakla Tezcan'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KADIN GÖZALTINDA
Gözaltına alınan Cansu Timur, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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