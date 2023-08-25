Nevşehir'de dehşet: Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçakla öldürüldü

Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:55

Güncelleme: 25.08.2023 - 07:55

Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde, dün saat 23.00 sıralarında; Cansu Timur ile birlikte yaşadığı Zafer Tezcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN YARALADI

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Cansu Timur, mutfaktan aldığı bıçakla Tezcan'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KADIN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Cansu Timur, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.