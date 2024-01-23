Çorum'da erkek kuaför salonuna silahlı saldırı!
Çorum'da bulunan bir erkek kuaför salonuna silahla ateş edildi. İş yerinde hasar oluşurken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Çorum'da Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde M.A.'ya ait kuaför salonuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR!
İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Camları kırılan ve içerisinde hasar oluşan iş yerinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
ateş haberleri çorum haberleri inceleme haberleri iş yeri haberleri Kuaför haberleri Saldırgan haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Adana'da hasat ediliyor: Tanesi 7,5 TL
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Gram altında yeni zirve!
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!