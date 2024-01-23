Çorum'da erkek kuaför salonuna silahlı saldırı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:24

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:24

Çorum'da Ulukavak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde M.A.'ya ait kuaför salonuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR!

İhbar üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Camları kırılan ve içerisinde hasar oluşan iş yerinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.