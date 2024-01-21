Sultangazi'de silahlı saldırı! Anbean kameraya yansıdı...

Sultangazi'de, motosikletli iki kişi, cadde üzerinde ilerlerken kalabalığın üzerine ateş etti. Olayda bir kişi ayağından yaralanırken park halindeki otomobile de iki mermi isabet etti. Şüphelilerin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:43
Sultangazi'de silahlı saldırı! Anbean kameraya yansıdı...
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Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, saat 13.00 sıralarında; motosikletli iki kişi, cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırımdaki kalabalığa doğru ateş ederek uzaklaştı.

Kurşunların isabet ettiği bir kişi, ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kovan bulunurken park halindeki bir otomobile iki mermi isabet etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Şüphelilerin motosikletle seyir halindeyken ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayağından vurulan kişinin ayakkabısını çıkararak kontrol ettiği görülüyor. Bir süre topallayarak yürüyüp oturduğu görülüyor.


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