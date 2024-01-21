Sultangazi'de silahlı saldırı! Anbean kameraya yansıdı...
Sultangazi'de, motosikletli iki kişi, cadde üzerinde ilerlerken kalabalığın üzerine ateş etti. Olayda bir kişi ayağından yaralanırken park halindeki otomobile de iki mermi isabet etti. Şüphelilerin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, saat 13.00 sıralarında; motosikletli iki kişi, cadde üzerinde seyir halindeyken kaldırımdaki kalabalığa doğru ateş ederek uzaklaştı.
Kurşunların isabet ettiği bir kişi, ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kovan bulunurken park halindeki bir otomobile iki mermi isabet etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
KAMERAYA YANSIDI
Şüphelilerin motosikletle seyir halindeyken ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayağından vurulan kişinin ayakkabısını çıkararak kontrol ettiği görülüyor. Bir süre topallayarak yürüyüp oturduğu görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altınok'tan anketlere tepki
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!
- 'Tabancalı müdür' ataması!
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- Meral Hanım’ın mertçe cinayetleri üzerine
- Sağanak yağmur ve kar etkili olacak!