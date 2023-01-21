Çorum'da 6 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Çorum'da altı aylık A.E.K.'nin cansız bedeni, evlerindeki yatağında bulundu. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak.
Adnan Özejder Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, altı aylık A.E.K.'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden anne G.K. ve anneanne M.K., bebeği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Anne K.'nin Ankara'da yaşadığı, annesini ziyaret için bebeğiyle kısa süre önce Çorum'a geldiği öne sürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altılı masa adayını çeksin'
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Skandalda yeni gelişme
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- Seçim-toto!
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Nurculara tam gaz destek
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- Erdoğan'ın adaylığı ve Seçim Yasası yorumu