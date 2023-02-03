Onun yaptığını Çorumlu yapmaz!

03 Şubat 2023 Cuma

Üst üste benzer şikâyetler geldi. Neymiş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi makamında bulmak, incelemesi gereken dosyaları ona arz etmek çok ama çok zormuş.

Hatta birisi “İnanmıyorsanız Instagram hesabına bakın” dedi. Baktım, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüşmüş, ne var bunda!

“Birkaç gün önceye gidin” diye üsteledi... Dediğini yapınca anladım ve yalan yok, güldüm. Nedenini anlatayım...

Efendim, milli savunma bakan yardımcılarından Muhsin Dere Çorumlu. Üniversiteye kadar da şehrinde eğitimini görmüş, sonra da devletin birçok kurumunda görev yapmış. İyi, güzel.

Güzel de... Bu ne Çorum sevgisidir!

Çorum Futbol Kulübü’nün tüm maçlarının detaylarını öncesinde ve sonrasında “Milli Savunma Bakanlığı” logosuyla duyurmasındaki gariplik bir yana...

Sadece son bir ayda Çorum’un ilçelerini gezmeler, Çorumlu siyasetçileri ağırlamalar, Çorumlu iş insanlarıyla toplantılar yapmalar, Çorumlu muhtarlarla bakanlıkta buluşmalar...

Yaz yaz bitmez. İş öyle bir hal almış ki Çorum Futbol Kulübü’nün yeni transferleri bile Çorum’a gitmeden önce Ankara’da Muhsin Dere’yi ziyaret ediyor.

Haliyle, Çorum’da “Yılın İnsanı” da seçiliyor!

Lakin, bakan yardımcısı Dere bu Çorum mesaisi yüzünden asli görevi olan Milli Savunma Bakanlığı’nı ihmal ediyor. Dedim ya bunu ben değil bizzat bakanlık çalışanları söylüyor.

Neyse...

Biliyorum ki bu tesadüf değil. Zira, deniyor ki Muhsin Dere AKP’nin Çorum milletvekili olmak istiyor.

Ne diyeyim... Bu gayretle seçilir belki... Çünkü onun yaptığını Çorumlu bile yapmaz!

CHP’DE KİM HANGİ KOLTUĞA OTURACAK

Muhalefet partileri 14 Mayıs’a dair oldukça umutlu bir tablo çiziyor.

Biliyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak kadar Meclis’te de çoğunluğu elde etmek kritik önemde. Lakin koltuk sayısı da oralara oturmak isteyenler de hedeflenen oy oranı da belli. Demek oluyor ki birileri hayallerine kavuşamayacak.

İşte bundandır ki hangi ismin hangi parti listesinden ve nereden aday gösterileceği çekişme konusu oluyor.

Altılı masadaki küçük partilerin CHP ve İYİ Parti ile pazarlık yaptığı tartışıladursun, şurası muhakkak: Muhalefet cephesinde milletvekili olmak eskiye oranla çok daha zor.

Öğrendim ki Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin MYK toplantısında 2 kez açık mesaj vermiş: “Bakanlığı düşünen milletvekili adayı olmasın.”

Hatta ve hatta, 14 Mayıs’tan sadece 10 ay sonra gerçekleşecek yerel seçimlerde belediye başkanı olmak isteyenlerin de milletvekili olması arzulanmıyor.

Hal böyleyken...

Misal, CHP’nin birçok önemli kurmayı milletvekili adayı olmazsa şaşırmamak gerekiyor.

CHP’nin parti yönetimindeki MYK üyelerinin, Meclis’e girip girmeme konusunda genel başkanları Kılıçdaroğlu ile özel görüşme yapması bekleniyor. CHP’nin ağır topları “Benim hakkımda bir tasarrufunuz var mı” sorusuna alacakları yanıta göre yol çizecekler.

Gelin görün ki...

Bir bilenin şu sözü dikkate değerdi:

“Kılıçdaroğlu renk vermemesiyle ve ters köşeleriyle bilinir. ‘Milletvekili adaylığını koyma’ diyebileceği bazı isimleri, cumhurbaşkanı olması durumunda bakan da yapmazsa hiç şaşırmayın.”

Hoş, milletvekili de bakan da olamayanların pek tepki vermesi beklenmiyor. Öyle ya, belki bürokraside önemli bir koltuğu hak ederler...

Neyse, siyasetçi olmak da çok zor iş!